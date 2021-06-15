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Беззубые выступления. Что тренерам нужно поменять в сборной Казахстана по боксу

Первая часть серии материалов.

Беззубые выступления. Что тренерам нужно поменять в сборной Казахстана по боксу
Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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От сборной Казахстана по боксу традиционно ждут успешного выступления на Олимпиаде. Однако на главной репетиции перед Токио не все прошло гладко и обнадеживающе. Подробнее о проблемах и решениях - в серии специальных материалов Vesti.kz.

Этой самой репетицией стал чемпионат Азии в Дубае, на котором наша мужская сборная осталась без золотых медалей. Также лакмус выявил некоторые проблемы. Накануне Игр они вызывают тревогу. Ведь состав на ОИ-2020 сформирован, и он весь был представлен на ЧА.

Большие вопросы вызывают легкие веса. Здесь явный провис. И ситуация требует скорейшего ее разрешения. Иначе можно упустить момент: ближайший резерв будет вынужден сразу же вливаться в ритм и режим. Без адаптации, без акклиматизации. 

В итоге это скажется на выступлениях сборной на крупных турнирах. Пробелы обнажатся, будут видны и спасти все сможет только время. Кстати, наверняка сборную будут ждать большие изменения после Олимпиады в Токио.

Кризис в легких весовых категориях оказывает сильное влияние, а его пагубный эффект колоколом звенит на крупных стартах. Например, нисколько не удивляет и не восхищает бокс Сакена Бибосынова в весе до 52 килограммов и Серика Темиржанова (до 57 килограммов).

Они несколько теряются на фоне соперников. И трудно связывать с парнями золотые медали Олимпийских игр. В столицу Японии они поедут без статуса главных фаворитов. Реалии таковы, что в данных весах сейчас пасмурно. 

Сюда же можно отнести и вес до 63 килограммов, где выступает Закир Сафиуллин. Он пока никак не может найти свой бокс в этом сезоне. Были события в его жизни, которые также сказались на качестве. Однако сражаться ему все еще есть за что. Финальный аккорд может получиться ярким.

Возвращаясь к категориям до 52 и 57 килограммов, напрашивается очевидная ротация - вместо Бибосынова первым номером сделать Махмуда Сабырхана. Эта перестановка напрашивается довольно давно. Однако Сакен успешно прошел олимпийский отбор, что дает ему иммунитет.

Сабырхан дерзок, с характером и агрессивно ведет поединок. Этого сейчас не хватает в нашей сборной, которая продолжает работать "по-джентльменски". Из-за этого бои выглядят немного беззубо: соперник атакует, немного включает "грязь", давит, а мы фехтуем по правилам.

Ценность подобного стиля утрачивается. Близкие поединки отдаются сопернику, который работал в ринге с совершенно иным подходом к решению своих задач. 

Нам же пока не хватает огня. Такого, который бы выжигал дивизионы, не оставлял никаких вопросов в споре относительно победителя при равном счете. 

Продолжение - в ближайших материалах.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония

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