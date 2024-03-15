Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане

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Вчера 16:59
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Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев в своем телеграм-канале прокомментировал выступление боксеров на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Напомним, сборная Казахстана на соревнованиях в Италии завоевала семь путевок в Париж.

"На прошедшим лицензионном турнире по боксу в Италии наша мужская сборная выполнила программу-минимум, завоевав 5 лицензий. В 7 олимпийских весовых категориях у нас в копилке есть 6 путевок.

Теперь тренерскому штабу, совместно с министерством и федерацией бокса, предстоит задача добрать оставшуюся лицензию на предстоящем турнире в Таиланде. Уверен, что мужская сборная будет представлена на Олимпийских играх в полном составе во всех весовых категориях.

Между тем, завоевание путевок - половина дела. Конечно, это труд. Однако, главные старты - через 4 месяца. Олимпиада - самые сильнейшие спортсмены планеты из 205 стран. Будет очень и очень не легко. И сейчас главная задача перед нами - сделать так, чтобы казахстанские атлеты к Играм подошли в самой пиковой кондиции. Впереди до лета еще множество международных турниров, где им предстоит оттачивать мастерство. Над этим надо работать.

Что касается женской команды, к сожалению, Италия вновь «оголила» все имеющиеся проблемы в женском боксе. Нашим девочкам опять-таки не хватает функциональной и физической подготовленности. Еще одна большая проблема - короткая скамейка запасных. Нет достойного резерва. И это большое наше упущение. Поэтому сейчас предстоит большой анализ, работа над ошибками.

Будет жесткий отбор претендентов на Таиланд. Задача - добрать еще 3-4 лицензии у женщин.
Поэтому в данный момент нам надо трезво оценивать ситуацию, не поддаваться эйфории, эмоциям от полученных лицензий, а полностью погрузиться в процесс подготовки и на Таиланд, и самое главное - на Париж.

Бокс - спорт номер 1 в стране. И мы возлагаем на боксеров особые надежды на медали Олимпиады", - написал министр.

Министр спорта обратился к казахстанским боксерам после отбора на Олимпиаду-2024

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс

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