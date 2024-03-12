Министр спорта обратился к казахстанским боксерам после отбора на Олимпиаду-2024

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев поздравил казахстанских боксеров с успешным выступлением на мировом лицензионном турнире, который прошел в итальянском городе Бусто-Арсицио, передают Vesti.kz.

"Наши мастера кожаных перчаток пополнили копилку национальной сборной пятью путевками на Олимпийские игры. Поздравляю боксеров с успешным выступлением на отборочном турнире. Болельщики нашей страны всегда ждут от вас лучших результатов. На этот раз вы в полной мере оправдали и пополнили копилку национальной сборной важными лицензиями. Теперь нужно усилить подготовку к самой Олимпиаде в Париже", - говорится в сообщении.

Напомним, путевки в Париж-2024 завоевали Сакен Бибосынов (51 кг), Сабырхан Махмуд (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Ранее олимпийские лицензии от Казахстана завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Это произошло на летних Азиатских играх.

Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир, на котором будут разыграны лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).