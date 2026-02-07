Нурбек Оралбай зарубился с испанским боксером и пробился в финал элитного турнира

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай победил в полуфинальном поединке на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 85 килограммов Оралбай встретился с представителем Испании Рикардо Адрианом Фреснедой. На протяжении всех трёх раундов казахстанец выглядел увереннее соперника и одержал победу раздельным решением судей (3:2), что позволило ему пробиться в финал соревнований.

Ранее на этом же турнире в Испании Айбек Оралбай также успешно провел бой в полуфинале, одолев боксера из Украины.

Напомним, что летом 2024 года Нурбек Оралбай стал единственным боксёром мужской сборной Казахстана, сумевшим завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата Азии-2022 и золото чемпионата мира-2023.

Отметим, что международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля. Сборная Казахстана представлена на соревнованиях как в мужской, так и в женской сетке.