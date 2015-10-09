Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Сегодня 11:35
 

Айбек Оралбай приблизился к золотой медали на элитном турнире по боксу

  Комментарии

Айбек Оралбай приблизился к золотой медали на элитном турнире по боксу Айбек Оралбай. Фото: olympic.kz©

Казахстанский боксёр Айбек Оралбай успешно провёл полуфинальный поединок на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz

В весовой категории свыше 90 килограммов Оралбай встретился с представителем Украины Андреем Халецким. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением (5:0) отдали победу казахстанскому боксёру, что позволило ему выйти в финал соревнований.

Айбек Оралбай является чемпионом мира 2025 года, двукратным чемпионом Азии (2022, 2024) и многократным чемпионом Казахстана.

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля. Сборная Казахстана представлена на соревнованиях как в мужской, так и в женской сетке.

