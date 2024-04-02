Новый тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление. Впереди отбор на Олимпиаду

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Сегодня 08:45
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Новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин прокомментировал свое назначение, сообщают Vesti.kz.

На этом посту Сайдалин сменил Шамиля Сафиуллина, который тренировал сборную с сентября 2021 года.

"Выражаю огромную благодарность руководству за доверие. Впереди остался только один лицензионный турнир. И нас ожидает много работы. Конечно, я бы мог отказаться от должности, боясь ответственности. Однако тренировать национальную команду — это моя мечта. И, если бы я избежал этого предложения, то подставил бы под сомнение свою работу.

Хорошо знаю всех членов команды. Все они мирового уровня и были закалены на мировых турнирах. Поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы получить как можно больше путевок на последнем отборочном турнире.

Первым делом наведем полный порядок в команде. Сделаем акцент на дисциплине.

Человек, уважающий свой вид спорта, свою команду, не будет поддаваться сплетням и лишним разговорам, не нарушит сплоченность команды. Сейчас речь идет о женской команде Казахстане по боксу. Я надеюсь, что мы поставим точку во всех спорных моментах.

В ближайшие дни состоится спарринг-турнир, по итогам которых которых выберем лучших. Двери сборной открыты для всех. Мы также даем шанс Ангелине Лукас, которая была исключена из национальной команды. Пусть проявит свою силу и возможности. Мы выберем лучших по справедливости. Надеюсь, мы станем очень сильной командой", - сказал Сайдалин в интервью Olympic.kz.

В женской сборной Казахстана только Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Команда может добрать лицензии на заключительном отборочном турнире, который пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу женский бокс Бокс Олимпиада-2024

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