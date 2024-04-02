Новый тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление. Впереди отбор на Олимпиаду

Новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин прокомментировал свое назначение, сообщают Vesti.kz.

На этом посту Сайдалин сменил Шамиля Сафиуллина, который тренировал сборную с сентября 2021 года.

"Выражаю огромную благодарность руководству за доверие. Впереди остался только один лицензионный турнир. И нас ожидает много работы. Конечно, я бы мог отказаться от должности, боясь ответственности. Однако тренировать национальную команду — это моя мечта. И, если бы я избежал этого предложения, то подставил бы под сомнение свою работу.

Хорошо знаю всех членов команды. Все они мирового уровня и были закалены на мировых турнирах. Поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы получить как можно больше путевок на последнем отборочном турнире.

Первым делом наведем полный порядок в команде. Сделаем акцент на дисциплине.

Человек, уважающий свой вид спорта, свою команду, не будет поддаваться сплетням и лишним разговорам, не нарушит сплоченность команды. Сейчас речь идет о женской команде Казахстане по боксу. Я надеюсь, что мы поставим точку во всех спорных моментах.

В ближайшие дни состоится спарринг-турнир, по итогам которых которых выберем лучших. Двери сборной открыты для всех. Мы также даем шанс Ангелине Лукас, которая была исключена из национальной команды. Пусть проявит свою силу и возможности. Мы выберем лучших по справедливости. Надеюсь, мы станем очень сильной командой", - сказал Сайдалин в интервью Olympic.kz.