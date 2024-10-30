Нокаутом после двух нокдаунов обернулась битва Казахстана за медаль ЧМ-2024 по боксу

Казахстанка Багжан Отынбай провела бой 1/4 финала молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 52 килограммов она встречалась с мексиканкой Валентиной Муньос Ревелес.

Первый раунд сложился в пользу Отынбай. Единогласное решение судей на стороне казахстанки - 5:0.

Во втором отрезке боя, мексиканка дважды отправила Отынбай в нокдаун. Казахстанка, также, сумела дважды потрясти соперницу.

В третьем раунде Ревелес в третий раз оказалась в нокдауне после чего, бой был прекращен - победа Отынбай техническим нокаутом и выход в 1/2 финала. Благодаря этому, казахстанка гарантировала себе как минимум бронзу.

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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