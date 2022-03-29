"Нокаут? Узбек боялся". Тренер сборной по боксу - о подарках для судей, новичках и составе на Азиаду

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Сегодня 16:01

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов подвел итоги малого чемпионата мира и рассказал о заменах в основном составе национальной команды. Прокомментировал специалист в интервью корреспонденту Vesti.kz соперничества с Узбекистаном.

В апреле казахстанцы выступят на международном турнире Thailand Open - в основном составе будут сделаны изменения. Некоторые кандидаты прошли через проверку на "Кубок Странджа-2022".

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- Молодых обкатываем. А самая большая делегация была у россиян: в каждой из 13 весовых категорий по два спортсмена. А у нас - в двух категориях по одному человеку. В остальных тоже по два. Решили посмотреть молодых боксеров, и двое стали чемпионами. Это Махмуд Сабырхан, который 2001 года рождения, и его ровесник Сагындык Тогамбай. Я, когда старшим тренером в молодежной сборной был, то они стали чемпионами Азии.

Что касается основного состава, то десять человек не поехали. На сборах они были, но не поехали. Они с марта только начнут подготовку. Это Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Саматали Тольтаев, Санатали Тольтаев, Абылайхан Жусупов, Асланбек Шымбергенов, Бек Нурмаганбет, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай. Молодежь, которая поехала, нормально отбоксировала. С теми же узбеками.

В Узбекистане проходил чемпионат Азии для боксеров 19-22 года. Они пригласили иностранных судей и подарки им хорошие сделали. Встречали-провожали. Эти же судьи работали на турнире в Болгарии, и даже проигрышные судьи они нажимали им. Против тех же россиян или болгар. Но то, на что я хотел посмотреть, я посмотрел. У кого какие ошибки. Плюсы и минусы. Ребята и сами все поняли.

- Вы не назвали Камшыбека Кункабаева, который сейчас больше связан с профессиональным боксом.

- Мы его не списываем. Он сказал: "Кайрат-ага, в любой момент я приду и буду поддерживать сборную". Он одиннадцатый. Но я назвал десять человек, которые ездили на чемпионат мира.

- Тут какой момент. В супертяжелом весе поехали два наших боксера - Нурлан Сапарбай и Сабыргали Аманат. Сапарбай поехал на второй крупный турнир, завершил его с бронзой, но уверенности в боксерах самой крутой категории, как кажется, нет, ведь ранее был Кункабаев, который постоянно выходил в финал.

- Сапарбай выиграл у испанца, которому проиграл на чемпионате мира. Этот бой Нурлан выиграл с явным преимуществом. С нокдауном. В полуфинале он встречался с узбеком. Первый раунд выиграл: узбек боялся его. После поединка с испанцем я думал, что узбека можно было поймать на ошибках, которые у него были, и нокаутировать его. Мы выиграли первый раунд, но все судьи отдали его узбеку.

Сапарбай, возможно, уверенность потерял, а узбек, наоборот, воодушевился. Второй-третий раунды уже узбек чуть-чуть выиграл. Вот так судьи ломают бой. Первый раунд наш выиграл, а отдали его узбеку. Соперник это увидел, а наш начал торопиться. Голова не соображала. Но я думаю... На Азии же восемь категорий. В категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов будет защищать, а у них - Хасанбой Дусматов. Мы у него выигрывали.

Итак, если анализировать, то мы можем выиграть все восемь весовых категорий. Так, скорее всего, не получится, но в большинстве весовых категорий, ведь соперники будут те же, то мы должны выиграть (о конкуренции с боксерами из Узбекистана. - Прим. ред.). Ребята у нас нормальные, но в некоторых весах будут изменения. Например, в категории до 75 килограммов мы в Таиланд повезем Тимура Нурсеитова. Его хотим посмотреть. Он атлетичный и умный боксер. Думающий. 

- Практически всех наших боксеров мы знаем, но о Дулате Бекбауове слышали немногие. Да, он действующий чемпион Казахстана, но он удивил.

- Их с Шымбергеновым будем рассматривать, но категория будет до 69 килограммов. Бекбауов, да, чемпион Казахстана, а тренировался в Америке по профессионалам. Нурлана Акурпекова боксер. Мы его перед чемпионатом мира приглашали: он первый спарринг выиграл, а Абылайхану Жусупову проиграл. А так, мы его рассматривали.

- Вы уже определили боксеров в некоторых весах, но Кункабаев с Жусуповым, они рассматриваются как кандидаты?

- Рассматриваются, да. Мы будем приглашать их на сборы. Будут у них спарринги. И кто будет сильнее, тот и будет представлять сборную Казахстана на Азиатских играх. Если Абылайхан будет сильнее, то он поедет. В категории до 91 килограмма призером стал Абзал Куттыбеков, а ведь он тоже чемпионом мог стать. Встречался с узбеком казахского происхождения. Третий раунд выиграл, но один судья в ту сторону отдал, и бой в ту сторону ушел.

В некоторых местах так было. Ермахана Жакпекова бой так ушел. Санжара Ташкенбая тоже также убрали. Он несколько лет не проигрывал и плакал после боя. Но они будут закаляться на таких боях. Мы провели беседу с ребятами. Так что они готовы драться и биться.

- До Азиатских игр очень насыщенный график турниров. Как будет варьироваться состав и сколько боксеров рассматриваете?

- Сейчас рассматриваем чемпионов и призеров. Всех на турнирах обкатываем и смотрим. Например, Талгат Сырымбетов чемпионом стал. Его смотрели: он проиграл россиянину, у которого затем выиграл Сабырхан. Мы ребятам говорим: "Есть хорошие боксеры, есть отличные боксеры, а есть классные боксеры". Драться может каждый, а ведь надо головой думать. Талгат все три раунда с россиянином дрался, а надо было боксировать. Сабырхан с ним спокойно разобрался. На таких турнирах свое мастерство надо повышать. Совершенствоваться.

- В категории до 60 килограммов поехали Василий Самчук и Адилет Курметов, но оба до медалей не дошли. Оцените их выступление.

- Даже не знаю, какое слово подобрать. Сказать, что они не понравились... Самчук - молодец. Он боец. Просто дерется. Курметов уже возрастной. 94 года рождения. Посмотрел на него, и можно сказать, что он как-будто постарел. Они с Самчуком в финале чемпионата Казахстана работали. Первый раунд Адилет классно отработал, а во втором начал драться... Поэтому и проиграл. И здесь - тоже самое. Мы ему дали установку не драться, а встал на место и дрался. Но в этом весе молодых ребят много. Не поехал Саматали Тольтаев, но этот вес не олимпийский. И в программе Азиатских игр его тоже не будет.

- Нурканат Райыс тоже должен привлечь внимание. Он относительно хорошо съездил на чемпионат мира, но остался без медали. А тут...

- Он тоже плохо отбоксировал. Установку не выполнил. В первом бою, например, который он выиграл, хотел соперника нокаутировать. Начал с ним драться. Когда ты стараешься кого-то сильно ударить, то твои мышцы закрепощаются. Ты не сможешь этого сделать. Работу передней рукой, дистанцию не чувствовал, проваливался... Головами бился с соперником. Плохо провел бой. Мы ему все замечания сказали, вроде, понял. Во втором бою ничего не изменилось.

- Какие планы теперь?

- С 14 по 28 марта у нас сборы. Теперь ребята поедут в Сербию: вторые-третьи номера. А основной состав, те, кто рассматривается на Азиатские игры, они поедут на турнир в Таиланд. Он пройдет с 1 по 10 апреля. Это Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев, Асланбек Шымбергенов, Тимур Нурсеитов, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай. До Болгарии в 75 килограммов был Райыс, но сейчас отправляю Нурсеитова. Его хотим посмотреть.

Что еще хотел сказать? В категории до 80 килограммов Ерасыл Жакпеков выиграл в Болгарии у призера мира, которому в Сербии проиграл Нурбек Оралбай. И выиграл с нокдауном. В следующем круге выиграл у еще одного медалиста чемпионата мира - боксера из России. То есть убрал двух призеров чемпионата мира. Потом проиграл. Возможно, что он соперника недооценил, ведь по бою проиграл.

- Братья Жакпековы рассматривались на чемпионат мира.

- Да, Ерасыла я хотел взять вместо Оралбая. Я даже билеты на него взял: если бы он поехал, мог бы стать призером. Но он руку повредил. Его личный тренер и отец сами подошли и сказали, что они не смогут поехать, ведь с травмой ничего не покажут. И мы билеты поменяли на Нурбека. Если бы он дальше прошел, то мог с узбеком разобраться и выиграть с нокдауном. Он бьющий. Дистанцию хорошо чувствует. Что касается до 92 килограммов, то будем рассматривать Куттыбекова и Оралбая.

- По финалу Дамира Абдикадира и Хасанбоя Дусматова. Показалось, что Абдикадиру было сложно: он длиннорукий, но так и не смог подстроиться под узбекского боксера. Не нашел свою дистанцию.

- Да, не смог его на дистанции удержать, как делал это Бибосынов. Дусматов ведь маленький ростом. Он бьет скачковые удары. Два боковых и больше ничего нет. Если не попадает, то проваливается. Пару раз мимо, и уверенность пропадает. Надо было защищаться от этих ударов и контратаковать. Думаю, проблемы с весом сказались: он пять-шесть килограммов гоняет. С каждым боем ему было труднее. В финале он был сильно истощен. Наверное, ему нужно в другую весовую категорию.

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