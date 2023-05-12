Неожиданным исходом завершился бой обидчика казахстанца с узбеком за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 17:45
©Федерация бокса Узбекистана

На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоялся полуфинальный поединок между узбеком Алохоном Абдуллаевым и бразильцем Вандерлеем Перейрой, сообщают Vesti.kz.

Соперники оспаривали путевку в финал в весовой категории до 75 килограммов. Поединок завершился победой представителя Бразилии раздельным решением судей.

Таким образом, Перейра вышел в финал ЧМ-2023. Напомним, на стадии 1/8 финала бразилец выбил из турнира казахстанца Нурканата Райыса.

Для Узбекистана же это первая потеря в полуфинале. При этом в финал у хозяев ринга вышли трое - Ойбек Джураев (54 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (67 кг) и Баходир Джалолов (+92 кг), где двое из них в поединках за золото сойдутся с боксерами из Казахстана.

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Райыс Нурканат Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:31
Любительский бокс
Казахстанский боксер попал на этнического казаха из Китая в финале ЧМ-2023 в Ташкенте
Сегодня , 21:13
Любительский бокс
Казахский боксер из Китая вышел в финал ЧМ-2023 по боксу и может сразиться с казахстанцем
Сегодня , 20:56
Любительский бокс
Еще один финал Казахстан - Узбекистан пройдет на ЧМ-2023 по боксу
Сегодня , 20:37
Любительский бокс
Капитан сборной Казахстана пробился в финал ЧМ-2023 по боксу
Сегодня , 20:17
Любительский бокс
Просившийся в сборную Казахстана узбекский боксер с нокдауном вышел в финал ЧМ-2023
Сегодня , 20:02
Любительский бокс
Казахстанский боксер сделал смелое заявление перед финалом ЧМ-2023 с узбеком
Сегодня , 18:50
Любительский бокс
Узбекский боксер отправил в нокдаун чемпиона мира, но остался без финала ЧМ-2023
Сегодня , 18:42
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
Сегодня , 18:32
Любительский бокс
Казахский Ломаченко прокомментировал выход в финал ЧМ-2023 по боксу
Сегодня , 17:58
Любительский бокс
Финалист ЧМ-2023 по боксу из Казахстана сделал заявление о бое за золото
© 2008 - 2023 ТОО «EML»