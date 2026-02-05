Неожиданным исходом закончился бой призёра ЧМ по боксу из Казахстана

Казахстанский боксёр Серик Темиржанов неудачно выступил на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В своём первом поединке в весовой категории до 60 килограммов он неожиданно уступил канадцу Кеому-Али Аль Ахмади со счётом 2:3. Таким образом, Темиржанов вернётся домой без медали.

Серик Темиржанов — серебряный призёр чемпионатов мира (2021) и Азии (2022), а также участник летних Олимпийских игр 2020 года.

Ранее в мужской сетке турнира другой представитель Казахстана, Махмуд Сабырхан (55 кг), вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу, тогда как Бексултан Боранбек (55 кг) проиграл свой бой.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.