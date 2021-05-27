Неожиданная потеря Казахстана и уверенный Узбекистан. Известны все призеры чемпионата Азии по боксу

На чемпионате Азии по боксу определились все участники полуфиналов турнира - досрочно вылетел золотой медалист мирового турнира Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), а другие шесть спортсменов пробились в четверку сильнейших. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.
К Даниялу Сабиту (до 49 килограммов) и Василию Левиту (до 91 килограмма), которые квалифицировались днем ранее, присоединились Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Казахстан против Узбекистана, или кто борется за медали чемпионата Азии по боксу
Результаты второго дня четвертьфинальной стадии ЧА-2021
До 52 килограммов
Амит (Индия, 1) - Хархуу Энхмандах (Монголия) - 3:2.
Ласинду Эранда (Шри-Ланка) - Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) - 0:5.
Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4) - Ахмадисафа Омид (Иран) - 5:0.
Рамиш (Афганистан) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 0:5.
До 60 килограммов
Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Мунарбек Сеитбек Уулу (Кыргызстан) - 5:0.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Абдурахмон Якубов (Таджикистан) - 5:0.
Тарк Аленези (Кувейт) - Даниял Шахбахш (Иран) - RSC Р2.
Йере Сэмаэл Дела Крус (Филиппины) - Вариндер Сингх (Индия) - 0:5.
До 69 килограммов
Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Нурадин Рустамбек Уулу (Кыргыстан) - 5:0.
Викаш Кришна (Индия) - Мослем Магсоуди Мал Амир (Иран) - 4:1.
Баттумур Мишеелт (Монголия) - Хуссаин Амири (Афганистан) - КО Р2.
Хусеин Алкандари (ОАЭ) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 0:5.
До 75 килограммов
Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) - Отгонбаатар Бямба-Эрдене (Монголия) - WO.
Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - Омурбек Бекжигит Уулу (Кыргызстан, 4) - 5:0.
Айниш Кумар (Индия, 3) - Абильхан Аманкул (Казахстан) - 2:3.
Абдумалик Болтаев (Таджикистан) - Зейдшахин Моусави (Иран, 2) - 0:5.
До 81 килограмма
Бекзад Нурдаулетов (Казахстан, 1) - Мейсам Гешлаги (Иран) - 1:4.
Юсуф Хуссейн (Кувейт) - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 0:5.
Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) - Силаб Нури (Афганистан) - 4:1
Саид Аль-Шамих Насир (Катар) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - RSC 2Р.
Свыше 91 килограмма
Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Сиювуш Зухуров (Таджикистан) - WO.
Мохаммад Сафи (Афганистан) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт) - 2:3.
Поуриа Амири (Иран) - Теркей Алматруши (ОАЭ) - WO.
Нарендер (Индия) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 0:5.
В гонке с Узбекистаном, или кто из Казахстана гарантировал себе медаль чемпионата Азии по боксу
Добавим, что полуфинальные бои турнира пройдут 27-28 мая, а финальные поединки запланированы на 30-31 число.
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