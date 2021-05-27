Неожиданная потеря Казахстана и уверенный Узбекистан. Известны все призеры чемпионата Азии по боксу

Жигер Абенов

На чемпионате Азии по боксу определились все участники полуфиналов турнира - досрочно вылетел золотой медалист мирового турнира Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), а другие шесть спортсменов пробились в четверку сильнейших. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

К Даниялу Сабиту (до 49 килограммов) и Василию Левиту (до 91 килограмма), которые квалифицировались днем ранее, присоединились Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Казахстан против Узбекистана, или кто борется за медали чемпионата Азии по боксу

Результаты второго дня четвертьфинальной стадии ЧА-2021

До 52 килограммов

Амит (Индия, 1) - Хархуу Энхмандах (Монголия) - 3:2.

Ласинду Эранда (Шри-Ланка) - Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) - 0:5.

Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4) - Ахмадисафа Омид (Иран) - 5:0.

Рамиш (Афганистан) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 0:5.

До 60 килограммов

Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Мунарбек Сеитбек Уулу (Кыргызстан) - 5:0.

Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Абдурахмон Якубов (Таджикистан) - 5:0.

Тарк Аленези (Кувейт) - Даниял Шахбахш (Иран) - RSC Р2.

Йере Сэмаэл Дела Крус (Филиппины) - Вариндер Сингх (Индия) - 0:5.

До 69 килограммов

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Нурадин Рустамбек Уулу (Кыргыстан) - 5:0.

Викаш Кришна (Индия) - Мослем Магсоуди Мал Амир (Иран) - 4:1.

Баттумур Мишеелт (Монголия) - Хуссаин Амири (Афганистан) - КО Р2.

Хусеин Алкандари (ОАЭ) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 0:5.

До 75 килограммов

Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) - Отгонбаатар Бямба-Эрдене (Монголия) - WO.

Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - Омурбек Бекжигит Уулу (Кыргызстан, 4) - 5:0.

Айниш Кумар (Индия, 3) - Абильхан Аманкул (Казахстан) - 2:3.

Абдумалик Болтаев (Таджикистан) - Зейдшахин Моусави (Иран, 2) - 0:5.

До 81 килограмма

Бекзад Нурдаулетов (Казахстан, 1) - Мейсам Гешлаги (Иран) - 1:4.

Юсуф Хуссейн (Кувейт) - Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) - 0:5.

Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) - Силаб Нури (Афганистан) - 4:1

Саид Аль-Шамих Насир (Катар) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - RSC 2Р.

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Сиювуш Зухуров (Таджикистан) - WO.

Мохаммад Сафи (Афганистан) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт) - 2:3.

Поуриа Амири (Иран) - Теркей Алматруши (ОАЭ) - WO.

Нарендер (Индия) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 0:5.

В гонке с Узбекистаном, или кто из Казахстана гарантировал себе медаль чемпионата Азии по боксу

Добавим, что полуфинальные бои турнира пройдут 27-28 мая, а финальные поединки запланированы на 30-31 число.

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