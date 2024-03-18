Казахстанская боксерша Назым Кызайбай опубликовала пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Он высказалась о принципах жизни.

"Независимо от того, насколько грязно с вами играют, оставайтесь выше этого. Никогда не опускайся до их уровня", - говорится в ее сообщении в Instagram.

30-летняя Кызайбай - неоднократная чемпионка страны, становилась победительницей чемпионатов мира (2014, 2016) и Азии (2021).

Ранее другая казахстанская боксерша Ангелина Лукас разоблачила сборную Казахстана после фиаско в отборе на Олимпиаду, подробности - тут.