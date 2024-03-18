Назым Кызайбай рассказала, как перестать жить в "грязи"

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 10:33
©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай опубликовала пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Продолжение
1.
Алимханулы предрекли большие проблемы в бою с небитым британцем с 15 нокаутами
2.
Сколько миллиардов заработает сборная Казахстана за выход на Евро-2024

Он высказалась о принципах жизни.

"Независимо от того, насколько грязно с вами играют, оставайтесь выше этого.

Никогда не опускайся до их уровня", - говорится в ее сообщении в Instagram.

30-летняя Кызайбай - неоднократная чемпионка страны, становилась победительницей чемпионатов мира (2014, 2016) и Азии (2021).

Ранее другая казахстанская боксерша Ангелина Лукас разоблачила сборную Казахстана после фиаско в отборе на Олимпиаду, подробности - тут.

Метки:
Кызайбай Назым Сборная Казахстана по боксу Бокс женский бокс

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 10:33
Любительский бокс
Назым Кызайбай рассказала, как перестать жить в "грязи"
Вчера , 09:47
Любительский бокс
Ангелина Лукас разоблачила сборную Казахстана после фиаско в отборе на Олимпиаду
Вчера , 07:16
Любительский бокс
Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии
17 марта, 11:58
Любительский бокс
Сколько казахстанцев дошли до финала турнира по боксу в Сербии
17 марта, 11:37
Любительский бокс
Казахстан произвел фурор на турнире по боксу в Сербии
15 марта, 19:48
Любительский бокс
Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024
15 марта, 16:59
Любительский бокс
Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане
15 марта, 15:30
Любительский бокс
Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024
15 марта, 09:36
Любительский бокс
Победой закончился бой призера чемпионата Азии из Казахстана
15 марта, 09:13
Любительский бокс
Казахстан понес еще одну потерю на турнире по боксу в Сербии
© 2008 - 2024 ТОО «EML»