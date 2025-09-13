Назым Кызайбай оставила Узбекистан без финала ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе до 48 килограммов она встречалась с чемпионкой молодежных турниров из Узбекистана Сабиной Бобокуловой.

Первый раунд завершился в пользу Кызайбай - 5:0. Вторая трехминутка осталась за Бобокуловой - 3:2. Заключительный раунд сложился в пользу Нащым - 4:1. По итогам боя, Кызайбай одержала победу большинством судейских голосов.

В финале, который состоится 14 сентября, Кызайбай встретится с победительницей пары Минакши Минакши (Индия) - Алтанцэцэг Лутсайхан (Монголия).

Напомним, что Кызайбай в 1/4 финала прошла украинку Анну Охоту со счётом 5:0. В 1/8 финала казахстанка техническим нокаутом одержала победу над Лилой Зелецки из Венгрии.

Кызайбай является бронзовой призеркой Олимпиады-2024, трехкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025) и чемпионкой Азии-2021. В 2025 году она выиграла золото на домашнем Кубке мира под эгидой World Boxing.