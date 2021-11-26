 QFJXgnhTE4Wt1HYhZ2WGUIISCT9eqOrZDE6qHvz2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020

Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020
©AIBA
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Звездные лидеры сборной Узбекистана по боксу бились за свою команду на Олимпиаде-2020 и ЧМ-2021, но лишь тяжеловес Баходир Жалолов, выигравший досрочно несколько боев среди профи, смог добиться результата. Менеджер Зия Алиев  в беседе с корреспондентом Vesti.kz выдвинул версию их возвращения в любительский бокс из профессионалов.

Супертяжеловес выиграл золотую медаль Игр-2020, ставшую единственной для боксеров этой страны, а Хасанбой Дусматов с Шахрамом Гиясовым, также в последние годы выступающие в профессионалах, вылетели после первых боев на ЧМ-2021. Не смог с медалью вернуться и Бек Нурмаганбет, который тоже досрочно проиграл в Сербии.

- Я считаю, что туда идут те профессионалы, которым или платят мало, или... Вот зачем тебе возвращаться, если ты уже перешел в профессиональный бокс? Тот же Жалолов... Но здесь, скорее всего, была мечта об олимпийской золотой медали. Посмотрите на две предыдущие Олимпиады. Там ведь были монстры. Элита тяжелого веса.

Джошуа, Каммарелле, Дычко, Меджидов, Йока, Хргович и Джойс. Все они - машины. Там Жалолову было тяжело конкурировать. Это был топ-уровень. Но он набрался опыта: сейчас ему поставили руку, скажем так. А вы видели, как он работает? Расслабленно. Это первое, чему учат в Америке. Расслабься и бросай, говорят они.

Жалолова я понимаю, но я не понимаю других - Шахрама Гиясова и Хасанбоя Дусматова. Наверное, у них нет боев, а тут денежный приз подвернулся. Пойдем и получим его. Я не понимаю еще, почему АИБА это делает. Любительский бокс должен остаться любительским. Разница должна быть, которую мы сейчас теряем.

Хотя, мне последние изменения выгодны, как спортивному функционеру, ведь боксера не надо перестраивать. Если взглянуть на тех, кто был в призерах на Олимпиаде-2016, то они все работают на челноке, отходах и рефлексах. Редко бывает, что ребята "сидят на ногах" и двигаются профессионально. Поэтому, когда боксер возвращается из профессионалов, то только из-за денег.

- А сколько боксеры-профессионалы получают за бой? Скажем, средневесы. Не элита, но топ-30.

- Там тоже есть именитые боксеры. Думаю, от 30 до 100 тысяч долларов. Это - за десятираундовый бой. 

- За два боя можно заработать денежное вознаграждение чемпионата мира в Сербии.

- Даже за один. Предположим, ты четыре боя проходишь на чемпионате мира - по 25 тысяч долларов за бой. Это космос. Любителей практически приравняли к профессионалам.

"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана

Напомним, казахстанские боксеры с двумя золотыми медалями стали вторыми в командном зачете ЧМ-2021, пропустив вперед только кубинцев. Помимо денежных поощрений медалисты мирового турнира получили ценные подарки.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ по боксу Сербия Узбекистан Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2016 Бразилия Лондон 2012 Дычко Иван Джошуа Энтони Нурмаганбет Бек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:12
Бокс
Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020 Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020
Вчера , 12:39
Бокс
"Казахскому Ломаченко" подарили квартиру после выигранной медали на ЧМ-2021 "Казахскому Ломаченко" подарили квартиру после выигранной медали на ЧМ-2021
24 ноября, 22:11
Бокс
"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана "Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана
19 ноября, 20:01
Бокс
"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам "Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам
19 ноября, 16:18
Бокс
Победители и призеры ЧМ-2021 по боксу не выступят на чемпионате Казахстана Победители и призеры ЧМ-2021 по боксу не выступят на чемпионате Казахстана
19 ноября, 15:22
Бокс
Почему Бибосынов не сломался морально перед ОИ-2020? Айтжанов рассказал о проблемах на чемпионате Азии Почему Бибосынов не сломался морально перед ОИ-2020? Айтжанов рассказал о проблемах на чемпионате Азии
19 ноября, 14:39
Бокс
Будут ли изменения в сборной по боксу? Кенес Ракишев - об итогах ЧМ-2021 и формировании состава Будут ли изменения в сборной по боксу? Кенес Ракишев - об итогах ЧМ-2021 и формировании состава
19 ноября, 11:26
Бокс
"Сенімдері жоғалғанын байқадық". Қайрат Сәтжанов Токиодан кейін боксшыларды ӘЧ-ге қалай рухтандырғанын айтты "Сенімдері жоғалғанын байқадық". Қайрат Сәтжанов Токиодан кейін боксшыларды ӘЧ-ге қалай рухтандырғанын айтты
18 ноября, 21:04
Бокс
"Я еще не наелся боксом". Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в профи после бронзы на ЧМ "Я еще не наелся боксом". Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в профи после бронзы на ЧМ
18 ноября, 19:43
Бокс
"Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях "Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях
18 ноября, 17:22
Бокс
"Перед Дусматовым у меня было преимущество". Чемпион мира по боксу Бибосынов - о битве против узбекского профи "Перед Дусматовым у меня было преимущество". Чемпион мира по боксу Бибосынов - о битве против узбекского профи
18 ноября, 16:02
Бокс
Чемпион мира назвал ключевые факторы победы над "казахским Ломаченко" в финале ЧМ-2021 Чемпион мира назвал ключевые факторы победы над "казахским Ломаченко" в финале ЧМ-2021
18 ноября, 15:44
Бокс
Никого не обделили. Сколько получили от федерации казахстанские боксеры и тренеры за медали ЧМ-2021 Никого не обделили. Сколько получили от федерации казахстанские боксеры и тренеры за медали ЧМ-2021
16 ноября, 21:44
Бокс
Чемпион мира и еще пара медалистов, или кого сборная Казахстана по боксу недобрала на ЧМ-2021 Чемпион мира и еще пара медалистов, или кого сборная Казахстана по боксу недобрала на ЧМ-2021
16 ноября, 17:00
Бокс
"Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове "Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове
15 ноября, 21:36
Бокс
Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021 Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021
15 ноября, 15:07
Бокс
Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи
15 ноября, 07:45
Бокс
Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта
14 ноября, 10:47
Бокс
AIBA обратилась к чемпиону мира из Казахстана AIBA обратилась к чемпиону мира из Казахстана
13 ноября, 18:22
Бокс
Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру
12 ноября, 15:00
Бокс
"Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова "Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова
11 ноября, 21:16
Бокс
AIBA приняла решение по чемпионату мира по боксу среди женщин AIBA приняла решение по чемпионату мира по боксу среди женщин
11 ноября, 20:22
Бокс
"Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана "Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана
11 ноября, 10:15
Бокс
Сколько получил от государства главный тренер сборной Казахстана по боксу за успех на чемпионате мира Сколько получил от государства главный тренер сборной Казахстана по боксу за успех на чемпионате мира
11 ноября, 09:42
Бокс
Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира
10 ноября, 21:44
Бокс
Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021 Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021
10 ноября, 11:33
Бокс
19-летний обидчик казахстанца на ЧМ-2021 установил уникальное достижение в мировом боксе 19-летний обидчик казахстанца на ЧМ-2021 установил уникальное достижение в мировом боксе
10 ноября, 10:19
Бокс
"Судьи были несправедливы к нам". Казахстанец - о поражении в финале ЧМ по боксу и роли Дикого Армана "Судьи были несправедливы к нам". Казахстанец - о поражении в финале ЧМ по боксу и роли Дикого Армана
10 ноября, 08:39
Бокс
"Самым сложным был бой с казахом". 19-летний триумфатор - о спорной победе на ЧМ-2021 по боксу "Самым сложным был бой с казахом". 19-летний триумфатор - о спорной победе на ЧМ-2021 по боксу
9 ноября, 22:56
Бокс
"Забавно наблюдать". Освистанный болельщиками Тищенко - о победе над Левитом, жестких комментариях и расследовании "Забавно наблюдать". Освистанный болельщиками Тищенко - о победе над Левитом, жестких комментариях и расследовании
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus