Названа причина появления профессионалов из Узбекистана на ЧМ-2021 и Олимпиаде-2020

Звездные лидеры сборной Узбекистана по боксу бились за свою команду на Олимпиаде-2020 и ЧМ-2021, но лишь тяжеловес Баходир Жалолов, выигравший досрочно несколько боев среди профи, смог добиться результата. Менеджер Зия Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz выдвинул версию их возвращения в любительский бокс из профессионалов.

Супертяжеловес выиграл золотую медаль Игр-2020, ставшую единственной для боксеров этой страны, а Хасанбой Дусматов с Шахрамом Гиясовым, также в последние годы выступающие в профессионалах, вылетели после первых боев на ЧМ-2021. Не смог с медалью вернуться и Бек Нурмаганбет, который тоже досрочно проиграл в Сербии.

- Я считаю, что туда идут те профессионалы, которым или платят мало, или... Вот зачем тебе возвращаться, если ты уже перешел в профессиональный бокс? Тот же Жалолов... Но здесь, скорее всего, была мечта об олимпийской золотой медали. Посмотрите на две предыдущие Олимпиады. Там ведь были монстры. Элита тяжелого веса.

Джошуа, Каммарелле, Дычко, Меджидов, Йока, Хргович и Джойс. Все они - машины. Там Жалолову было тяжело конкурировать. Это был топ-уровень. Но он набрался опыта: сейчас ему поставили руку, скажем так. А вы видели, как он работает? Расслабленно. Это первое, чему учат в Америке. Расслабься и бросай, говорят они.

Жалолова я понимаю, но я не понимаю других - Шахрама Гиясова и Хасанбоя Дусматова. Наверное, у них нет боев, а тут денежный приз подвернулся. Пойдем и получим его. Я не понимаю еще, почему АИБА это делает. Любительский бокс должен остаться любительским. Разница должна быть, которую мы сейчас теряем.

Хотя, мне последние изменения выгодны, как спортивному функционеру, ведь боксера не надо перестраивать. Если взглянуть на тех, кто был в призерах на Олимпиаде-2016, то они все работают на челноке, отходах и рефлексах. Редко бывает, что ребята "сидят на ногах" и двигаются профессионально. Поэтому, когда боксер возвращается из профессионалов, то только из-за денег.

- А сколько боксеры-профессионалы получают за бой? Скажем, средневесы. Не элита, но топ-30.

- Там тоже есть именитые боксеры. Думаю, от 30 до 100 тысяч долларов. Это - за десятираундовый бой.

- За два боя можно заработать денежное вознаграждение чемпионата мира в Сербии.

- Даже за один. Предположим, ты четыре боя проходишь на чемпионате мира - по 25 тысяч долларов за бой. Это космос. Любителей практически приравняли к профессионалам.

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Напомним, казахстанские боксеры с двумя золотыми медалями стали вторыми в командном зачете ЧМ-2021, пропустив вперед только кубинцев. Помимо денежных поощрений медалисты мирового турнира получили ценные подарки.