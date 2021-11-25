"Казахскому Ломаченко" подарили квартиру после выигранной медали на ЧМ-2021

Серебряный призер чемпионата мира по боксу Махмуд Сабырхан получил двухкомнатную квартиру в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ключи от жилья ему вручили президент и директор городской Федерации бокса Аскар Турисбеков и Рахманбек Аргимбаев.
Сабырхан завоевал серебро в весовой категории до 54 килограммов, уступив в финале единогласным решением судей японцу Томою Цубою.
За красивый и техничный бокс он получил от российских СМИ прозвище "казахский Ломаченко".
На ЧМ по боксу в Белграде (Сербия) сборная Казахстана завоевала пять медалей. Чемпионами стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серебро, кроме Сабырхана, также выиграл Серик Темиржанов, а бронза у Абылайхана Жусупова.