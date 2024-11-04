Названа особая роль Казахстана и Узбекистана в мировом боксе

Президент международной федерации бокса World Boxing Борис ван дер Ворст высказался о включении в организацию четырех новых членов, среди которых Казахстан и Узбекистан, сообщают Vesti.kz.

Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США). Также, в организацию, куда теперь входят 55 национальных федераций приняли Лаос и Гватемалу.

"Это просто фантастика, что в день проведения нашего второго Конгресса World Boxing может поприветствовать четыре новые страны, которые, я уверен, сыграют важную роль в нашей миссии по обеспечению того, чтобы бокс оставался в центре олимпийского движения.

Только на прошлой неделе мы объявили о семи новых членах, благодаря чему World Boxing преодолел рубеж в 50 стран. Возможность объявить еще о четырех новых членах, включая две крупные боксерские державы - Узбекистан и Казахстан - так скоро после этого, является признаком мощных сдвигов в международном боксе.

Очевидно, что импульс изменился, и все больше национальных федераций хотят присоединиться к World Boxing, поскольку они понимают, что это единственный способ сохранить олимпийские мечты своих боксеров", - заявил глава организации.