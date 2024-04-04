Назван боксер, который превзойдет Махмуда Сабырхана

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Сегодня 21:46
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Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс рассказал, что Торехан Сабырхан способен превзойти своего брата Махмуда Сабырхана, которого называют Казахским Ломаченко за схожесть стиля с украинцем Василием Ломаченко, передают Vesti.kz.

"Я думаю, что Торехан в итоге окажется лучше своего старшего брата по нескольким причинам. Он более ответственен в обороне, чем Махмуд, чья работа ногами и постоянные передвижения часто приводят к тому, что он оказывается в тупике с разбитой базой. Можно сказать, что у Торехана есть и злая жилка, но он не такой безрассудный, как его брат. Мне нравится, как Торехан двигается телом и наносит встречные удары, а еще у него отличная физика. В весе 67 килограммов он также выглядит физически сильным - посмотрим, продолжит ли он выступать в полусреднем весе и развиваться физически", - написал О'Хиггинс в соцсетях.

Ранее Торехана назвали следующим олимпийским чемпионом, подробности - тут.

Напомним, что Торехан не будет участвовать в казахстанском отборе за право поехать в Бангкок (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыгрываться олимпийские лицензии в Париж-2024.

Метки:
Сабырхан Махмуд Сборная Казахстана по боксу Бокс

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