Назван боксер, который превзойдет Махмуда Сабырхана

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс рассказал, что Торехан Сабырхан способен превзойти своего брата Махмуда Сабырхана, которого называют Казахским Ломаченко за схожесть стиля с украинцем Василием Ломаченко, передают Vesti.kz.

"Я думаю, что Торехан в итоге окажется лучше своего старшего брата по нескольким причинам. Он более ответственен в обороне, чем Махмуд, чья работа ногами и постоянные передвижения часто приводят к тому, что он оказывается в тупике с разбитой базой. Можно сказать, что у Торехана есть и злая жилка, но он не такой безрассудный, как его брат. Мне нравится, как Торехан двигается телом и наносит встречные удары, а еще у него отличная физика. В весе 67 килограммов он также выглядит физически сильным - посмотрим, продолжит ли он выступать в полусреднем весе и развиваться физически", - написал О'Хиггинс в соцсетях.