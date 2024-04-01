Назван боксер из сборной Казахстана "с блестящим будущим"

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Сегодня 13:03
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Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) прокомментировала победу казахстанца Дархана Дуйсенбая на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 71 килограмма ему противостоял Бегзод Хамидов из Узбекистана. По итогам трех раундов победу раздельным решением судей одержал казахстанец.

"У Дархана Дуйсебая из Казахстана был сильный соперник в полусреднем весе (71 кг) - чемпион Азии до 22 лет из Узбекистана Бегзод Хамидов, но ему удалось выиграть этот поединок, используя великолепную стратегию. Оба среднеазиатских боксера родились в 2001 году, и у них блестящее будущее в ближайшие годы", - считают в ASBC.

Напомним, по итогам турнира в Баку казахстанские боксеры завоевали шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Казахстан занял третье место.

Лидером турнира стала сборная Узбекистана, боксеры которой выиграли пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали хозяева турнира - в активе Азербайджана три золотые и три серебряные медали.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

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