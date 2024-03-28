Казахстан vs Узбекистан, или кто выиграл турнир по боксу в Баку

В Баку (Азербайджан) завершился международный турнир по боксу "Великий шелковый путь", на котором приняли участие и спортсмены из Казахстана, передают Vesti.kz.

По итогам турнира казахстанские боксеры завоевали семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял третье место. Лидером турнира стала сборная Узбекистана, боксеры которой выиграли пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали хозяева турнира - в активе Азербайджана три золотые и три серебряные медали.

Сенсация и победа над Узбекистаном: как казахстанские боксеры выступили в финалах турнира в Баку

Напомним, Казахстан был представлен в 11 весовых категориях. Чемпионами стали Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг) и Сагындык Тогамбай (92 кг).

Серебряные медали выиграли Темиртас Жусупов (48 кг) и Тимур Кабдешов (54 кг), а бронзу принесли Бахтияр Смагулов (67 кг) и Бекзат Танатар (86 кг).

Без медалей остались Дамир Абдикадыр (51 кг), Серик Темиржанов (63,5 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).