Махмуд Сабырхан выиграл нокаутом и взял медаль Кубка мира по боксу

Лидер сборной Казахстана Махмуд Сабырхан провел второй поединок на Кубке мира по боксу в Астане, проходящего под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Эароном Джудом Бадо из Филиппин. В первом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале второго раунда уже Сабырхану отсчитали нокдаун, но после казахстанский боксер еще трижды потряс соперника, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Сабырхан выиграл техническим нокаутом и вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Позднее на ринг выйдут еще два представителя Казахстана. Подробности - тут.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).