Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое

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Сегодня 21:36
©instagram.com/angelina_lukas1997

Уля Мусаханова, менеджер казахстанской боксерши Балаусы Муздиман, прокомментировала высказывание Ангелины Лукас о несправедливом поражении на Спартакиаде в Петропавловске, сообщают Vesti.kz.

Лукас уступила по очкам. Ангелина заявила, что у нее "украли" бой.

"Как я могу прокомментировать эту ситуацию? Во первых, все видели, что победа была честно добыта Балаусой. Ведь счет был - 5:0, и все было видно на ринге. Если бы Балауса и Ангелина боксировали в перчатках в 8 унций (которые обычно используются в профи, более жесткие), то Балауса бы отправила ее в нокаут. 

Проигрывать нужно достойно. Зачем выкладывать видео, которые отчетливо показывают победу Балаусы? Смешно", - приводит слова Мусахановой Sports.ru.

Напомним, что это был первый бой Лукас после завоевания вакантного титула WBC International.

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Метки:
Лукас Ангелина Муздиман Балауса Девушки в спорте

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