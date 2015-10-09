Квартиры и машины: как наградили Оралбая и Ташкенбая за триумф на ЧМ-2025

В Астане чествовали чемпионов мира по боксу из Казахстана Санжара Ташкенбая и Айбека Оралбая, сообщают Vesti.kz.

Оба боксера завоевали победы на мировом первенстве а Ливерпуле (Англия). Этот чемпионат мира прошел под эгидой новой организации World Boxing.

Ташкенбай во второй раз стал чемпионом мира: после победы в 2023 году (48 кг) он вновь взял золото в Ливерпуле, но уже в категории до 50 кг.

Оралбай вошёл в историю, завоевав для Казахстана первую мировую золотую медаль в супертяжёлом весе.

Боксеры получили сертификаты по 30 миллионов тенге каждый.

Напомним, на первом в истории ЧМ от World Boxing сборная Казахстана заняла первое место, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Напомним, ранее в Шымкенте чествовали триумфаторов чемпионата мира по боксу, Махмуда и Торехана Сабырханов.

От имени спонсоров им вручили автомобили и ключи от квартиры. Кроме того, отдельный подарок – автомобиль был преподнесен их отцу Айдархану Сабырханулы.

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025