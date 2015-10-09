Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Появились подробности трансфера Харри Кейна в испанский гранд

Стало известно о намерении каталонской "Барселоны" усилить свой состав следующим летом, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, клуб проявляет интерес к Харри Кейну. В контракте капитана сборной Англии с "Баварией" есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб за 65 миллионов евро, если он объявит о своём намерении уйти до февраля следующего года.

При этом "Тоттенхэм" сохраняет право первоочередного выкупа Кейна. Главный тренер английского клуба Томас Франк признался, что хотел бы вернуть футболиста в Северный Лондон.


Харри Кейн перешёл в "Баварию" из "Тоттенхэма" в 2023 году за 95 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл за немецкий клуб 7 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 3 результативные передачи.

В карьере 32-летнего игрока также были "Лестер", "Норвич", "Миллуолл" и "Лейтон". В сборную Англии Кейн привлекается с 2015 года.

