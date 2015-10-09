"Реал" готовит трансфер суперзвезды из тройки "Золотого мяча"

"Реал" готовит громкий ход на трансферном рынке - мадридский клуб проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Витинье, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, испанцы рассматривают вариант с предложением в 50 миллионов евро плюс включение Родриго Гоэса в сделку.

Однако в Париже настроены категорично: расставаться с португальцем, которому всего 25 лет, они не собираются. Витинья считается одним из ключевых игроков проекта и важнейшей фигурой в центре поля.

Прошлый сезон стал для него прорывным: 59 матчей во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач. При этом его вклад выходил за рамки статистики - он задавал игре темп, контролировал центр и не раз решал судьбу матчей.

Оценка Transfermarkt закрепляет его статус топ-игрока - 80 миллионов евро. А попадание в тройку сильнейших по версии "Золотого мяча - 2025" окончательно доказало, что Витинья вышел на уровень мировых звезд.

Для "Реала" это шанс заполучить полузащитника, который способен стать опорой нового проекта Хаби Алонсо. Но сделка обещает быть крайне сложной: в ПСЖ явно не намерены отпускать футболиста, вокруг которого строится будущее клуба.

Отец Ямаля назвал воровством итоги "Золотого мяча"-2025

Напомним, что обладателям "Золотого мяча" стал вингер ПСЖ Усман Дембеле.