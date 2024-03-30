Красавица-соперница самой сексуальной боксерши Казахстана сделала заявление об отборе на Олимпиаду

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Сегодня 13:08
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26-летняя казахстанская боксерша Балауса Муздиман прокомментировала свое участие на квалификационном олимпийском турнире в составе сборной Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"Мои самые принципиальные соперники - это Жайна Шекербекова и Анель Сакыш, потому что они первые и вторые номера, и, конечно же, нужно учитывать девчонок с молодежки. Они молодые, горячие! Я с ними никогда не боксировала, поэтому многого можно ожидать.

Ангелина Лукас тоже является принципиальной соперницей, так как совсем не умеет проигрывать. На этом отборе все будет видно. Не опять, а снова", - отметила боксерша.

Ангелина Лукас получила шанс отобраться на Олимпиаду-2024
 
Отметим, что в четвертьфинале одной из летних спартакиад Казахстана Муздиман и Лукас выдали бой года в весе до 54 килограммов. После этого, между девушками разгорелся нешуточный конфликт. Спустя некоторое время красавицы-боксерши прекратили препирательства.

Турнир пройдет в Астане с 8 по 10 апреля. По его итогам тренерский совет определит спортсменок, которые примут участие в Мировом отборочном турнире, который пройдет в Бангкоке (Таиланд). 

Метки:
Муздиман Балауса Лукас Ангелина Бокс Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу
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