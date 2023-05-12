Твиттер-аккаунт Tooslick222, пишущий о боксе, предсказал победителей проходящего в Ташкенте (Узбекистан) чемпионата мира-2023, сообщают Vesti.kz.

По мнению источника, Казахстан на мировом первенстве завоюет две золотые медали. Обладателями высших наград станут Санжар Ташкенбай (48 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).

Правда, обоим казахстанцам еще нужно выйти в финал.

Три битвы с Узбекистаном, или что ждет Казахстан в финале чемпионата мира-2023 по боксу

Сегодня, 12 мая, на ЧМ-2023 пройдут полуфинальные поединки, где Казахстан предоставят пять боксеров: помимо Ташкенбая и Сабырхан выступят Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Прямая трансляция боев 1/2 финала с участием казахстанцев доступна здесь.

Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023

Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.