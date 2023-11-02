Казахстанского тяжеловеса после сенсации лишили финала чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер-тяжеловес Нуржан Думан провел поединок за выход в финал чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, который проходит в Астане, передают Vesti.kz.

В полуфинале турнира в весовой категории до 92 килограммов Думан встречался с чемпионом Азии среди юниоров из Индии Джуном Бхаратом и уступил ему раздельным решением судей (1:4).

Таким образом, казахстанец остался с бронзовой медалью, а Бхарат поборется за золото.

Напомним, на стадии 1/4 финала Думан сотворил сенсацию - выбил действующего чемпиона Азии среди молодежи Айназара Кенесбаев из Узбекистана.

Добавим, что на турнире принимают участие 483 боксеров из 22 стран всего азиатского континента.

Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов положены за серебро, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.