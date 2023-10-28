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Казахстанский тяжеловес совершил сенсацию в бою с узбекским боксером на чемпионате Азии

Казахстанский тяжеловес совершил сенсацию в бою с узбекским боксером на чемпионате Азии
©instagram.com/boxingkazakhstan

В четвертьфинале чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров казахстанец Нуржан Думан сразился с узбекистанцем Айназаром Кенесбаевым, передают Vesti.kz.

Противостояние боксеров состоялось четвертьфинальном поединке молодежного турнира в весовой категории до 92 килограммов. Раздельным решением судей победителем стал казахстанец Думан.

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) выпустила комментарий по этому поводу:

"Нуржан Думан выбил действующего чемпиона Азии среди молодежи Айназара Кенесбаев из Узбекистана. Кенесбаев имел преимущество в росте над местным боксером, но недостаточно хорошо использовал дистанцию. Он пропускал удары на ближней дистанции, и в итоге местный парень вышел в полуфинал, что стало сюрпризом дневной сессии. У Нуржана Думана будет еще один серьезный соперник в четверке последних боксеров — чемпион Азии среди юниоров из Индии Джун Бхарат, который уверенно одержал победу над иранцем Али Алиакбари". 

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Метки:
Казахстанский Бокс

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