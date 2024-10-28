Казахстанский боксер нокаутировал Мухаммеда Али (Видео)

Казахстанский боксер Онер Сеилхан выступил в 1/8 финала молодежного чемпионата мира чемпионате мира, который проходит в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 71 килограмма был пакистанец Мухаммед Али Шахзад.

По итогам первого раунда Сеилхан получил уверенное преимущество - 5:0.

Вторая трехминутка прошла по такому же сценарию - Сеилхан вновь был отмечен единогласным решением судей.

В заключительном раунде Шахзад побывал в нокдауне, после чего бой был остановлен рефери, а Сеилхан объявлен победителем противостояния.

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Ранее успешно выступил еще один казахстанец - Жансери Кошербаев (до 57 килограммов), а Сеилхан в 1/4 финала сразится с албанцем Ахмедом Кочи.

Отметим, что сегодня в вечерней сессии в весе до 66 килограммов Улдана Таубай проведет бой с Зелихой Оздемир из Турции.

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Напомним, молодежный чемпионат мира в Черногории продлится до 3 ноября.

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