Казахстанский боксер гарантировал себе медаль на международном турнире

Боксер из Казахстана Ерасыл Жакпеков пробился в полуфинал международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). На стадии 1/4 финала он бился с бельгийцем Энди Симбой, сообщают Vesti.kz.

Противостояние в весовой категории до 80 килограммов завершилось в третьем раунде. Бой был остановлен из-за рассечения у соперника казахстанца, и в итоге Жакпеков одержал победу единогласным решением судей - 5:0.

Это значит, что в кармане у Ерасыла теперь как минимум бронзовая медаль соревнований.

На этом же турнире случился апсет в поединке с участием чемпиона мира из Казахстана.