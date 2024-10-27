Казахстанка шокировала вице-чемпионку Европы на ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Елянур Турганова провела первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов Турганова встретилась с Эмине Килинч из Турции и одержала победу нокаутом в первом раунде. Рефери в ринге дважды зафиксировал нокдаун, а затем и вовсе остановил поединок.

В итоге Турганова вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Напомним, что в прошлом году казахстанка завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Астане.

В свою очередь, Килинч становилась серебряной призеркой молодежного чемпионата Европы.