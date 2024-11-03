Казахстан заработал четвертое золото на ЧМ-2024 по боксу

Сегодня, 3 ноября, казахстанка Елянур Турганова выступила в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

Турганова выступила в финале в весе до 48 килограмм и победила ирландку Карлу Пик, представляющую сборную нейтральных спортсменов IBA. Во втором раунде рефери дважды отсчитал Пик нокдаун, а по итогам поединка судьи единогласно отдали победу казахстанке.

Накануне казахстанцы выиграли все три финала в первый день решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).