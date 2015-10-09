Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 21:03
 

Казахстан вырвал победу в бою за финал Кубка мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан вырвал победу в бою за финал Кубка мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он встречался с Нихилом Дубеем из Индии.

В двух раундах преимущество казахстанца было минимальным - оба раза 3:2 раздельным решением судей.

А в заключмтельнй трехминутке судьи отдали все голоса Аккалыкову. Общим итогом противостояния стала победа казахстанца раздельным решением судей - 3:2.

Аккалыков поборется за золото, а индийский боксер завоевал бронзу турнира.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   идёт
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
0:0
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Бавария
Проголосовало 178 человек

Реклама

Живи спортом!