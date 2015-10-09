Казахстан вырвал победу в бою за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 75 килограммов он встречался с Нихилом Дубеем из Индии.
В двух раундах преимущество казахстанца было минимальным - оба раза 3:2 раздельным решением судей.
А в заключмтельнй трехминутке судьи отдали все голоса Аккалыкову. Общим итогом противостояния стала победа казахстанца раздельным решением судей - 3:2.
Аккалыков поборется за золото, а индийский боксер завоевал бронзу турнира.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00 • идёт
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