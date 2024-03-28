Казахстан выиграл первое золото на турнире по боксу в Баку

Казахстанец Талгат Сырымбетов провел финальный поединок на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов ему противостоял хозяин ринга Азрак Бабиров. Победу раздельным решением судей одержал казахстанец.

Ранее свои финальные бои проиграли казахстанцы Тимур Кабдешов (54 кг) и Темиртас Жусупов (48 кг).

Позднее на ринг выйдут еще два боксера из Казахстана:

До 71 килограмма

16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).