Казахстан выиграл медальный зачет ЧА-2026 по боксу: на каком месте Узбекистан?

Сборная Казахстана выиграла медальный зачет чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

На счету Казахстана 13 медалей, завоеванные в мужской и женской сетке. В том числе - шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Индия завоевала 16 наград - пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых. Топ-3 замкнул Узбекистан (3-4-4).

Золотые медали Казахстана:

Мужчины:

Оразбек Асылкулов (60 кг);Сабыржан Аккалыков (75 кг);Нурбек Оралбай (85 кг);Айбек Оралбай (+90 кг).

Женщины:

Надежда Рябец (до 80 кг);Дина Исламбекова (+80 кг).Серебряные медали:

Мужчины:

Торехан Сабырхан (70 кг).

Женщины:

Бакыт Сейдиш (70 кг)Бронзовые медали:

Мужчины:

Махмуд Сабырхан (55 кг);Ертуган Зейнуллинов (65 кг);Сагындык Тогамбай (90 кг).

Женщины:

Айгерим Саттибаева (48 кг);Валентина Хальзова (75 кг).

Медальный зачёт чемпионата Азии по боксу:1. Казахстан 6-2-5;2. Индия 5-3-8;3. Узбекистан 3-4-4;4. Китай 2-1-5;5. Япония 1-1-2;5. Китайский Тайбэй 1-1-2;5. Таиланд 1-1-2;6. Иордания 1-1-1;7. КНДР 0-3-0;8. Монголия 0-2-3;9. Таджикистан 0-1-2;10. Южная Корея 0-0-1;10. Туркменистан 0-0-1;10. Филиппины 0-0-1.

Отметим, что на этом чемпионате Азии от Казахстана принимали участие 20 спортсменов - по десять в мужской и женской сетке.