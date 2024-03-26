Казахстан выиграл битву у России за финал турнира по боксу в Баку

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел полуфинальный бой на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 92 килограммов был российский боксер Рамазан Ханалиев. Казахстанец выиграл этот бой раздельным решением судей.

Напомним, что сегодня на турнире выступили Бахтияр Смагулов (до 67 кг) и Бекзат Танатар (до 86 кг). Смагулов в 1/4 финала досрочно проиграл Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана, а Танатар в 1/2 финала раздельным решением судей уступил азербайджанцу Мурату Аллахвердиеву.