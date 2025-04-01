Казахстан выдал мощный бой на Кубке мира по боксу: появилось видео

Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек стартовал с победы на Кубке мира от World Boxing в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов казахстанец встречался с бразильцем Майклом Триндаде. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу казахстанца по очкам - 4:1.

Полное видео боя представлено ниже.

Напомним, что турнир стартовал этой ночью, с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. На Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Первый состоится в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.