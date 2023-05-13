Казахстан и Узбекистан решили судьбу золота в финале ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел финальный поединок на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов казахстанец встречался с Асадхужой Муйдинхужаевым из Узбекистана. Соперник Бекбауова одержал победу единогласным решением судей и принес своей сборной первую золотую медаль чемпионата мира.

Бекбауов соответственно стал серебряным призером мирового первенства.

Напомним, что ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг) в поединке с грузинским боксером Сахилом Алахвердови принес первое золото Казахстану.

В воскресенье, 14 мая, еще три казахстанских боксера поспорят за золото чемпионата мира. В первой паре сессии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, выступит против Ойбека Джураева из Узбекистана.

В четвертой паре в весовой категории до 71 килограмма состоится еще одна дуэль Казахстана и Узбекистана в лице капитана команды Асланбека Шымбергенова и Саиджамшида Джафарова. А в следующем поединке, который пройдет в весе до 80 килограммов, Нурбек Оралбай встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.