Казахстан и Узбекистан обошли Россию: у кого больше финалистов на турнире в Баку

Сегодня, 28 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку пройдут финальные бои, а от Казахстана выступят пять боксеров. В боях за золотые медали будут боксировать представители пяти стран - подробности на Vesti.kz.

Финальные поединки на турнире в Азербайджане будут показаны в прямом эфире, а наибольшее представительство в главных боях у спортсменов из Узбекистана.

Представительство в финалах по странам

Узбекистан - 11 боксеров; Азербайджан - 6 боксеров;Иран и Россия - по 2 боксера.

За золото турнира "Великий шелковый путь" в Баку будут биться следующие боксеры:

До 48 килограммов

15:00. Темиртас Жусупов (Казахстан) - Хасан Маликов (Азербайджан);

До 54 килограммов

15:30. Тимур Кабдешов (Казахстан) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан);

До 60 килограммов

16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);

До 71 килограмма

16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку

Ранее стало известно, кто выступит в финальных поединках турнира "Великий шелковый путь" в Баку.

Параллельно было определенно, как в сборной Казахстана по боксу будут отбирать кандидата на оставшуюся олимпийскую лицензию на Игры в Париже.

Круче Узбекистана и России? Сколько боксеров от Казахстана вышли в финал турнира в Баку