Казахстан и Узбекистан обошли Россию: у кого больше финалистов на турнире в Баку

Сегодня, 28 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку пройдут финальные бои, а от Казахстана выступят пять боксеров. В боях за золотые медали будут боксировать представители пяти стран - подробности на Vesti.kz.
Финальные поединки на турнире в Азербайджане будут показаны в прямом эфире, а наибольшее представительство в главных боях у спортсменов из Узбекистана.
Представительство в финалах по странамУзбекистан - 11 боксеров; Азербайджан - 6 боксеров; Казахстан - 5 боксеров; Иран и Россия - по 2 боксера.
За золото турнира "Великий шелковый путь" в Баку будут биться следующие боксеры:
До 48 килограммов
15:00. Темиртас Жусупов (Казахстан) - Хасан Маликов (Азербайджан);
До 54 килограммов
15:30. Тимур Кабдешов (Казахстан) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан);
До 60 килограммов
16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);
До 71 килограмма
16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);
До 92 килограммов
17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).
Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку
Ранее стало известно, кто выступит в финальных поединках турнира "Великий шелковый путь" в Баку.
Параллельно было определенно, как в сборной Казахстана по боксу будут отбирать кандидата на оставшуюся олимпийскую лицензию на Игры в Париже.
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