Казахстан уделал Узбекистан и вошел в топ-10 на ЧМ-2025 по боксу

Британский обозреватель бокса Мэтт Робинсон составил рейтинг лучших боксёрш по итогам чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В топ-10 вошли сразу три представительницы Казахстана. Это Алуа Балкыбекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, завоевавшие золотые медали первого в истории ЧМ под эгидой World Boxing.

При этом у Узбекистана в рейтинг попала только Навбахор Хамидова, проигравшая в финале Абикеевой.

"Этот список составлен не просто для того, чтобы назвать обладателей золотых медалей, а чтобы отметить тех, кто выделился своими выступлениями на протяжении всего турнира и насколько далеко им удалось пройти. На мой взгляд, здесь не хватает некоторых имён: несколько чемпионов не прошли самый сложный путь к пьедесталу, тогда как другие показали блестящие бои уже в первом выходе на ринг, но не смогли пройти дальше.

Особенно сложно было определить тройку лидеров — каждый из них проявил себя по-своему выдающимся образом. Тем не менее я отдал небольшое преимущество Аойф за её выступления, поставив её выше Хофстад, Вана и Ишылдара. Две индийские спортсменки в топ-4 были настоящим удовольствием для зрителей: настолько чистый стиль и подача. Их движение, выбор ударов и лёгкие комбинации по два-три удара — всё это очень напоминало то качество, которое мы видели у Хуана.

Абикиева и Балкибекова тоже были отличны: местами изящны на отходе назад, а порой — резкие и расчётливые с их контратакующим стилем на передней ноге. Флинт стала настоящим открытием для меня в категории до 80 кг, она действительно впечатлила, как и остальные спортсменки в этом списке", - написал автор.

