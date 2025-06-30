Казахстан учинил разгром на Кубке мира по боксу в Астане

Казахстанка Виктория Графеева выиграла первый бой на домашнем Кубке мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 60 килограммов была японка Аяка Тагути.

Первый раунд раздельным решением судей был отдан Графеевой - 3:2. Во втором раунде также наметилось преимущество Графеевой раздельным решением судей.

А, вот заключительная трехминутка осталась безоговорочно за Графеевой, которая единогласным решением судей оформила выход в следующую стадию.

Отметим, что сегодня, 30 июня на Кубке мира Назым Кызайбай (48 кг) разгромно победила Приянху Диллон из Канады.

Анель Сакыш, также представленная женской сетке в первый день турнира нанесла поражение Татьяне Обермайер из Германии, которой во втором и третьем раундах отсчитали нокдауны.

Кроме того, Казахстан понес первую потерю на этом Кубке мира. Абылайхан Жусупов (70 кг) уступил Алмазу Орозбекову из Кыргызстана. Причем, Жусупов вел по очкам по итогам двух раундов, но в третьем из-за рассечения не смог продолжать бой.

Добавим, что этап Кубка мира продлится до 6 июля.

С полным составом мужской и женской команды Казахстана на домашнем Кубке мира можно ознакомиться здесь.