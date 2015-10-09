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Казахстан с разгромом не пустили в финал Кубка мира по боксу

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Казахстан с разгромом не пустили в финал Кубка мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Айдана Забынбекова не смогла выйти в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Айдана Забынбекова не смогла выйти в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Жасмин Жасмин из Индии.

Поединок завершился победой боксерши из Индии единогласным решением судей. В каждом из раундов судьи отдали свои голоса Жасмин.

Таким образом, Забынбекова довольствуется бронзой на турнире в Астане.

Напомним, Айдана прошла в 1/2 финала без боя. В 1/4 финала ее соперника Алиса Мендоса из США отказалась от поединка.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
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