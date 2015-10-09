Казахстан с разгромом не пустили в финал Кубка мира по боксу

Казахстанка Айдана Забынбекова не смогла выйти в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Жасмин Жасмин из Индии.

Поединок завершился победой боксерши из Индии единогласным решением судей. В каждом из раундов судьи отдали свои голоса Жасмин.

Таким образом, Забынбекова довольствуется бронзой на турнире в Астане.

Напомним, Айдана прошла в 1/2 финала без боя. В 1/4 финала ее соперника Алиса Мендоса из США отказалась от поединка.