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Казахстан на разгроме вышел в финал Кубка мира по боксу

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Казахстан на разгроме вышел в финал Кубка мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Надежда Рябец вышла в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Надежда Рябец вышла в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов Рябец противостояла Бусра Исильдар из Турции. Поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

При этом, в каждом из раундов голоса судей сложились в польщу Рябец следующим образом - 4:1, 3:2, 4:1.

Теперь, Рябец ожидает проведет бой за золото турнира, который завершится завтра, 6 июля. 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   идёт
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