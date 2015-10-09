Казахстан на разгроме вышел в финал Кубка мира по боксу

Казахстанка Надежда Рябец вышла в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов Рябец противостояла Бусра Исильдар из Турции. Поединок завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

При этом, в каждом из раундов голоса судей сложились в польщу Рябец следующим образом - 4:1, 3:2, 4:1.

Теперь, Рябец ожидает проведет бой за золото турнира, который завершится завтра, 6 июля.