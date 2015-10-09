Махмуд Сабырхан учинил разгром за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Ясеном Радевым из Болгарии.

Поединок безоговорочно сложился в пользу Сабырхана, который победил единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, завтра, 6 июля он оспорит золотую медаль домашнего турнира.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).