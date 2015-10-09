Махмуд Сабырхан учинил разгром за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.
В 1/2 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Ясеном Радевым из Болгарии.
Поединок безоговорочно сложился в пользу Сабырхана, который победил единогласным решением судей - 5:0.
Таким образом, завтра, 6 июля он оспорит золотую медаль домашнего турнира.
Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Боруссия-09 Д
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