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Махмуд Сабырхан учинил разгром за финал Кубка мира по боксу

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Махмуд Сабырхан учинил разгром за финал Кубка мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Ясеном Радевым из Болгарии.

Поединок безоговорочно сложился в пользу Сабырхана, который победил единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, завтра, 6 июля он оспорит золотую медаль домашнего турнира.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Боруссия-09 Д
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