Казахстан оставили без финала Кубка мира по боксу в Астане

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 65 килограммов он бился с Абхинашем Джамвалом из Индии.
Два раунда забрал соперник казахстанца - 5:0 и 4:1. Заключительный отрезок остался за Ертуганом, но, его не спало это от поражения - 4:1 в пользу соперника.
Таким образом, Зейнуллинов довольствуется бронзой турнира, который завершится завтра, 6 июля.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган • Тур 15, мужчины
6 июля 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Жетысу
Ничья
Астана
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