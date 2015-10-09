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Казахстан оставили без финала Кубка мира по боксу в Астане

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Казахстан оставили без финала Кубка мира по боксу в Астане ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов он бился с Абхинашем Джамвалом из Индии.

Два раунда забрал соперник казахстанца - 5:0 и 4:1. Заключительный отрезок остался за Ертуганом, но, его не спало это от поражения - 4:1 в пользу соперника.

Таким образом, Зейнуллинов довольствуется бронзой турнира, который завершится завтра, 6 июля.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 15, мужчины
6 июля 19:00   •   не начат
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
- : -
Астана
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Жетысу
Ничья
Астана
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