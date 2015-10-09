Казахстан оставили без финала Кубка мира по боксу в Астане

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в финал Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов он бился с Абхинашем Джамвалом из Индии.

Два раунда забрал соперник казахстанца - 5:0 и 4:1. Заключительный отрезок остался за Ертуганом, но, его не спало это от поражения - 4:1 в пользу соперника.

Таким образом, Зейнуллинов довольствуется бронзой турнира, который завершится завтра, 6 июля.