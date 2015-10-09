Разгромом обернулся бой Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Казахстанка Аида Абикеева не смогла выйти в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 65 килограммов она противостояла Бусеназ Сурменели из Турции.

Поединок завершился победой турчанки единогласным решением судей - 5:0.

В каждом из трех раундов судьи отдавали преимущество Сурменели - 5:0, 3:2, 4:1.

Таким образом, Абикеева стала обладательницей бронзы на этом Кубке мира, который завершится завтра, 6 июля.