Разгромом обернулся бой Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Казахстанка Аида Абикеева не смогла выйти в финал домашнего Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.
В 1/2 финала в весовой категории до 65 килограммов она противостояла Бусеназ Сурменели из Турции.
Поединок завершился победой турчанки единогласным решением судей - 5:0.
В каждом из трех раундов судьи отдавали преимущество Сурменели - 5:0, 3:2, 4:1.
Таким образом, Абикеева стала обладательницей бронзы на этом Кубке мира, который завершится завтра, 6 июля.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Абайская обл., Семей • Тур 15, мужчины
Сегодня 20:00 • идёт
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Тобол
Проголосовало 63 человек
Реклама