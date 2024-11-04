Казахстан решил провести ЧМ по боксу: известны подробности

Казахстанская федерация бокса подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США), где Казахстанская федерация бокса официально была принята в члены новой организации. В ее состав входят национальные федерации 55 стран.

Решение мировой организации о проведении мирового первенства в Казахстане будет принято в ближайшее время.

Отмечается, что в рамках прошедшего Конгресса были обсуждены изменения в Уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом.

Также, было объявлено об изменениях в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей.

Революция в боксе? Что ожидает Казахстан в новой организации

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.

Казахстан приняли в новую боксерскую организацию