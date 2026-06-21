Казахстан с разгромом выиграл третье золото на Кубке мира в Китае

Казахстанский боксёр Абылайхан Жусупов стал обладетелем Кубка мира от World Boxing. В финале в Гуйяне (Китай) он встретился с Дипаком Дипаком из Индии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий поединок прошёл через всю дистанцию и завершился победой Жусупова судейским решением - 5:0. Это был первый бой между ним и Дипаком.



Для 29-летнего Жусупова это первое золото на турнирах серии Кубка мира от World Boxing.

Таким образом все три представителя Казахстана, выступившие в финальный день в утренней сессии - добились успеха. Но впереди ещё два финала в дневной сессии.

Казахстан завоевал вторую золотую медаль на Кубке мира от World Boxing