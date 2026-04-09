Казахстан разгромил Узбекистан и завоевал первое золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанская боксерша Надежда Рябец завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов Рябец встречалась с соперницей из Узбекистана Рухшоной Парпиевой.

Первый раунд сложился в пользу казахстанки единогласным решением судей - 5:0. Второй и третий отрезок боя сложился аналогичным образом в пользу Рябец, которая выиграла финал единогласным решением судей.

Напомним, ранее Бакыт Сейдиш (70 кг) стала обладательницей серебра континентального первенства.

Добавим, что сегодня еще одна казахстанка Дина Исламбекова (свыше 80 кг) поспорит за золото с Алфией Патхан из Индии.

Чемпионат Азии, который проходит под эгидой World Boxing завершится 10 апреля.

Завтра состоятся финалы в мужской сетке. На ринг от Казахстана выйдут пять боксеров: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).