Казахстан разгромил Узбекистан в боксе со счетом 13:1

В Кокшетау прошел международный турнир по боксу среди молодежи памяти мастера спорта СССР Аскара Сатыбаева, передает Vesti.kz.

Медали у мужчин разыгрывались в четырнадцати весовых категориях от 46 до 92+ килограмм.

По итогам соревнований тринадцать золотых медалей завоевали боксеры из Казахстана. Чемпионами стали Алишер Аривжан (46 кг), Нурбек Азадов (48 кг), Бексултан Кобергенов (51 кг), Мухамедали Калиев (54 кг), Али Мереке (60 кг), Мухамедали Калиев (63,5 кг), Тагир Сатаев (67 кг), Бекарыс Нурмухан (71 кг), Жандос Алпысбаев (75 кг), Аманжол Имангалиев (80 кг), Бакытжан Айтмуханов (86 кг), Аният Тилеужан (92 кг) и Нурсултан Жолдасбек (92+ кг).

Единственными гостями, которые смогли взять золото оказались представители Узбекистана. Высшей награды долбился Джамшид Джаббаров в весовой категории до 57 килограмм.